Хавьер Мендес сообщил, выгонял ли Хабиб бойцов с тренировки

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес заявил, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) — жесткий, любящий дисциплину тренер. Об этом Мендес сказал в интервью «СЭ».

— Хабиб при вас хоть раз выгонял кого-нибудь с тренировки?

— У Хабиба жесткий стиль руководства. Он погоняет палкой. Так же, как это делал его отец. Он очень дисциплинирован, никаких сантиментов. Вот я особо свой голос не надрываю, а Хабиб может повысить голос. Не нравится что-то — убирайся. Слишком тяжело? На выход, тебе здесь не место. Он никогда никого не выгонял насильно, но он говорил: «Если тебе что-то не нравится, то на выход». Конечно, тот, кто это слышал, никогда не уходил, потому что они все уважают Хабиба, потому что они настоящие бойцы, а настоящие бойцы не уходят от сильного тренера, пусть он и предлагает уйти. Они понимают, что раз он так говорит, то в зале должны остаться лучшие, а они хотят быть лучшими, поэтому никто никогда не уходил с тренировки.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.