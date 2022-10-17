«Хабиб не смотрит фильмы. Говорит: «Нетфликс? Что это за хрень?» Большое интервью с Хавьером Мендесом

Эксклюзив перед боем.

Вечером 22 октября в Абу-Даби пройдет один из самых ожидаемых поединков в истории UFC между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

Впервые в титульном бою подерутся соперники, у каждого из которых победная серия насчитывает 10 и более выигрышей подряд в UFC. Король джиу-джитсу и рекордсмен по числу сабмишенов сойдется с чемпионом мира по боевому самбо, адептом вольной борьбы и дзюдо.

В преддвери и поединка «Спорт-Экспресс» созвонился с тренером Махачева, неизменным добрым дядькой команды Хабиба Хавьером Мендесом , и обсудил с ним массу интересного. Он поделился с нами историей о том, как молодого Хабиба так бил профессиональный боксер, что ему, Мендесу, даже пришлось остановить спарринг. Вспомнил и другой спарринг, в котором Хабибу уже досталось коленями от Ислама Махачева, но он обратил это в свою пользу и развил собственные колени. Рассказал о самом болезненном ударе, который ему прилетал во время работы на лапах, объяснил, почему Махачев победит Чарльза Оливейру, а также почему Хабиб не смотрит фильмы и сериалы.

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— Вам серьезные люди в Абу-Даби подарили золотой смартфон. Что будете с ним делать — продавать или использовать в повседневной жизни?

— Я не знаю, как насчет моей повседневной жизни (смеется). Может быть, буду использовать, может быть, отдам жене. Это хороший телефон, iPhone 14, последняя модель. Я был удивлен такому подарку, не ожидал, что он окажется настолько впечатляющим. Он позолоченный, покрыт настоящим золотом, я даже не ожидал. Причем и чехол, и телефон — все позолоченное.

Золотой iPhone, подарок Мендесу от шейхов. Фото Соцсети

— Говоря о золоте, вы вообще знаете, каким по счету титульным боем UFC для вас будет поединок Ислама Махачева и Чарльза Оливейры?

— Я не знаю. Честно, не знаю, не считаю их. Я знаю, сколько моих ребят выиграли титул, но по общему количеству титульных боев я не в курсе. Своих чемпионов я легко вам назову: Фрэнк Шэмрок, Кейн Веласкез, Даниэль Кормье, Люк Рокхольд, Хабиб и следующим, Иншаллах, будет Ислам Махачев. Я знаю, что он выиграет титул, знаю это на 100 процентов.

— У вас есть перед этим боем нервозность, сравнимая с той, которая у вас была перед самыми большими поединками Хабиба?

— Я немного нервничал перед боем Хабиба с Конором, перед Дастином я вообще не нервничал, а к Джастину Гэтжи я вообще был увереннее всего за все время работы с Хабибом. После его слов: «Сломан мой большой палец на ноге, но не мой дух» я пришел в самую большую уверенность за все наши годы. Пусть и тот кэмп был самым худшим. А к этому бою Ислама я вообще не нервничаю, я знаю, что Ислам сделает все, о чем его попросили Хабиб, я и Сейфулла. Он очень хорошо подготовлен, физически и психологически, сделает свою работу и выиграет титул. Ислам будет вторым чемпионом из школы Абдулманапа. План отца в наступлении, и еще больше бойцов из системы Абдулманапа скоро появится на радарах. Все начнут понимать то, что я понял еще в 2019 году, когда побывал в Дагестане, в их школе, и понял, что это лучший зал в мире.

«Хабиб не толстый. Он может вернуться прямо сейчас и уничтожить всех»

— Давайте поговорим конкретно о той части подготовки к этому бою, что проходит в Абу-Даби. Кстати, Хабиб и Ислам — из тех ребят, кто рано ложится спать или засиживается допоздна?

— Ислам Махачев рано ложится и рано просыпается. Он очень дисциплинированный, я не могу вспомнить ни одной проблемы с нарушением режима со стороны хабибовских ребят. Никогда не было такого, что я говорил ему или его ребятам: «А ну-ка ложитесь спать пораньше». Не было такого ни разу. В принципе, такого ни разу не было ни с одним из моих чемпионов. И если бы было, думаю, они бы не были чемпионами. Ислам очень дисциплинирован, хорошо знает свой организм и слушает тренеров, четко понимает, что он хочет. У меня не было с ним ни одной проблемы, он фантастический спортсмен. Что касается распорядка здесь, в Абу-Даби — у нас проходит утренняя тренировка с 10.00 до 12.00 в зале NAS, это личный зал принца Хамдана. Вторая тренировка у нас проходит с 19.00 до 21.00, мы работаем над кардио, бьем по лапам. Ребята проводят какой-то кроссфит с Сейфуллой, Хабиб грэпплит с какими-то парнями, которым нужен именно его тип борьбы, его стиль, потому что этот стиль труден для всех. Я же работаю с ними на лапах. В этом ключе мы и будем продолжать, потому что для нас это оптимальный вариант.

— Что они в основном делают для восстановления?

— Им нравятся ледяные ванны. Как раз сейчас они восстанавливаются в них, поэтому я смог вернуться пораньше в отель и сделать с вами интервью. Этот тип восстановления им по душе, но я не могу сказать, что они его используют прям постоянно.

— У Хабиба по-прежнему сохраняется его легендарное кардио?

— Да, оно по-прежнему при нем. Хабиб в отличной форме, людям не стоит обманывать себя — он абсолютно не толстый и находится в отличной форме. Да, он определенно больше не боец легкого веса, но он очень стройный и тренированный. Он мог бы вернуться в бои прямо сейчас и уничтожить всех, но это не то, что он хочет. Его следующая часть наследия — стать величайшим тренером всех времен, и он станет им. Я этого хочу.

Мендес с лапами-ракетками. Фото Соцсети

— Кстати, вы все еще получаете удовольствие от того, чтобы держать лапы?

— Нет, больше не получаю от этого удовольствие (смеется), потому что локоть у меня сильно болит. Мне нравится держать лапы-ракетки, но бойцы не особо любят на них работать. А от классических лап я не получаю никакого удовольствия, потому что это больно.

— Самый болезненный удар, который прилетал вам, когда держали лапы?

— Самый болезненный был от Ислама Махачева. Я держал тайскую лапу, он ударил по ней кик, прямо голенью, и у меня что-то порвалось в предплечье. Я вроде держал лапу, был готов принять удар, но пошла такая отдача, что... было очень больно.

— Кики Ислама улучшаются заметными темпами?

— Они улучшаются, да. Ислам очень универсальный боец, самый универсальный легковес, которого я видел. Он из той же категории, что и Деметриус Джонсон, GSP, Кейн Веласкез, Джон Джонс, Генри Сехудо. Боец, который хорош везде. И, повторюсь, он очень умен в отношении к своему организму. Он никогда не психует, знает, что нужно делать, что не нужно. Он всегда меня впечатляет.

— Вопрос, которым многие задаются: что у Ислама с подбородком? Мы видели, как он падал от удара, а сейчас у него длинная серия боев, когда он вообще не пропускает. Вы лично видели в спаррингах, как Ислам прошел какой-то мощный тест подбородка, пропустил тяжелый удар и выдержал?

— У Ислама есть подбородок. Но даже когда он у человека есть, если кто-то, у кого есть сила, попадет чисто — ты упадешь. Это касается всех. Это случалось с Исламом и может случиться с ним снова. Это могло в определенный момент произойти и с Хабибом. Я отдаю себе отчет в том, что Ислам может быть нокаутирован, но, честно, я никогда не видел в спарринге, чтобы кто-то потрясал его. Просто никогда его в спаррингах не потрясали. Ислам не пойдет сквозь удары, как это сделал Хабиб в бою с Гэтжи, потому что это не его стиль. Защита в стойке у Ислама лучше, чем когда-либо была у Хабиба. Он не попрет вперед под удары, его стиль — заставлять тебя промахиваться и контратаковать. Хабиб мог принять удар, Ислам будет избегать удара.

— Помните, мы обсуждали летящее колено Хабиба, и вы смеялись, потому что никогда не видели, чтобы он отрабатывал его в АКА. Если брать Ислама — видели летящее колено в его исполнении?

— Я видел, как Ислам его отрабатывал, и я видел также, как он бросал спиннинг бэк-кики. И, поверьте мне, его спиннинг бэк-кики не так уж плохи! А вот летящее колено Хабиба было забавным (смеется).

Махачев отрабатывает мидлкик на лапах с Мендесом. Фото Соцсети

— Кстати, Хабиб держит иногда лапы?

— Я никогда не видел, чтобы он кому-то держал лапы. Держал их я или другие тренеры. Хабиб делает то, что у него лучше всего получается, — грэпплинг. Не было в истории ММА другого такого грэпплера, как он, и ребята понимают, что, когда грэпплят с ним, они грэпплят с лучшим. Скоро его брат Усман будет драться за титул Bellator, и я уверен, что он выиграет его. У него было очень много отработок с Хабибом один на один. У Умара было очень много отработок с Хабибом один на один. И так они превратились в монстров. Сами посмотрите — Хабиб 29-0, Умар 15-0, Усман 15-0 — когда вы видели, чтобы у братьев были такие рекорды? Я уверен, что Умар станет чемпионом UFC в своем весе, и Усман 18 ноября заберет пояс Bellator.

«Ислам Махачев лучше Оливейры. Он может диктовать, где пойдет бой. Чарльз — нет»

— Помните, Даниэль Кормье как-то критиковал комбинацию «апперкот передней рукой + кросс задней рукой»? Говорил, что она дефектная и ее может бить только Конор Макгрегор. Я вот как-то недавно смотрел бой Ислама с Дэйви Рамосом и как раз увидел, что он бьет ее. Вы согласны с Ди Си, что эта комбинация плохая и рискованная?

— Если апперкот передней рукой в голову — это не рискованно. А вот апперкот передней рукой в корпус — это уже слишком сильно раскрывает тебя. Ты подставляешься под хук, под другие варианты. Нужен идеальный тайминг, чтобы бить такое комбо. А вот если заходить передним апперкотом через голову — это абсолютно нормально.

— Вопрос о Чарльзе Оливейре. Мы видели много выдающихся джитсеров в истории UFC, но ни у кого из них не было столько побед сабмишенами. Почему он так аномально часто побеждает приемами?

— Потому что у него, возможно, лучшее джиу-джитсу в истории UFC, у него длинные рычаги, что очень помогает, и огромный дух. Когда у тебя такой дух, ты будешь делать выдающиеся вещи. Он недаром чемпион, но я думаю, что Ислам Махачев немного лучше его, и 22 октября он станет новым чемпионом UFC.

— Гэтжи был в восторженном ужасе от силы удара Оливейры. Как думаете, он и правда бьет сильнее, чем Порье и сам Гэтжи?

— Я не думаю, что он бьет сильнее их, но у него более вариативный арсенал, он больше умеет в стойке. У него хорошие локти, хороший правый прямой, колени, кики. 100 процентов, у него больше вариантов в стойке, чем у Дастина и Гэтжи.

— Ислам в случае победы хочет подняться в 170 фунтов. Как вы видите его шансы в этом весе, сможет ли он, к примеру, побить Чимаева?

— Если он хочет подняться в полусредний вес, я с легкостью вижу, как он забирает там титул. Вот легко! 100 процентов он способен на это. Что касается Чимаева, Ислам может побить его, но сначала Чимаеву нужно забрать пояс. Он отличный боец, нельзя умалять его навыки. Посмотрим, что произойдет, если они встретятся, но пока они далеки друг от друга. Сейчас наш фокус должен полностью быть на Чарльзе Оливейре. Проблема Чарльза в том, что он не диктует то, где будет проходить бой, но при этом он может драться во всех зонах боя. Ислам же диктует, где будет идти поединок, и он хорош везде. Чарльз хорош в стойке, хорош в партере, но он не может выбирать, где пойдет бой. А Ислам может. Это главное различие между ними. Чарльз будет драться там, где ему скажут.

— Если Оливейра сильно провалит вес, будете ли вы драться с ним?

— Это будет решать Ислам, но я за то, чтобы дрался. Если Чарльз проваливает вес, а Ислам делает его — это ведь все равно для него титульный бой. Почему нам тогда не драться? Этот бой не про Чарльза, это бой за титул. Вот что самое главное. Этот бой не имеет никакого отношения к Чарльзу, у Ислама нет мечты побить его. Его мечта — стать чемпионом в легком весе. Поэтому не имеет значения, сделает ли Чарльз вес, имеет значение, сделает ли его Ислам. Вспомните, когда Хабиб дрался за титул первый раз, он даже не знал до конца имя соперника, оно постоянно менялось. Я вижу со стопроцентной ясностью в моей голове, как Исламу поднимают руку, и он становится чемпионом. Я просто не представляю другого сценария, что он не становится чемпионом. Я очень уверен перед этим боем, никаких нервов, я, Хабиб и Сейфулла знаем, что за боец у нас в распоряжении, и знаем, что он заберет титул.

— Помню, вы как-то говорили, что Би Джей Пенн шокировал вас скоростью прогресса. Кто еще в этом плане удивил?

— Кейн Веласкез. Он реально впечатлил меня прогрессом. А после Кейна меня в этом удивил Хабиб. Он ведь не был со мной большую часть года, тренировался у себя дома, в Дагестане. А потом он приезжал ко мне на два-три месяца и на моих глазах постоянно рос и рос. Посмотрите, как он менялся от боя к бою, постоянный прогресс. Так что Би Джей Пенн, Кейн Веласкез и Хабиб — вот эти трое меня удивили скоростью развития. А еще назову Усмана, брата Хабиба. Он реально впечатляет, я называю его Финишером, потому что он приканчивает людей. Ты смотришь на него, вроде такой симпатичный малый, но потом видишь, что он делает в работе. Он умеет драться, у него получается все. А когда ему нужна ментальная подкачка, он обращается к Хабибу или ко мне. Он на пути к тому, чтобы стать одним из лучших.

— Если говорить об Умаре — насколько впечатляюще его кики выглядят вблизи, когда держишь лапы? По телевизору они просто реактивные, пластичные, супермобильные.

— Умар очень сильно впечатляет. Он многое берет от работы с Магомедом, тренером по ударке из системы Абдулманапа. Я стал обращать внимание, как улучшаются прямо на глазах его кики, говорю ему об этом, и он такой: «Да, я постоянно работаю с моим тренером в Дагестане». Плюс им постоянно помогает Сайфулла, а он тренер-олимпиец по тхэквондо. У них очень хорошая команда тренеров, и, честно говоря, моя роль в их команде больше ментальная. Я им особо не нужен для техники, я нужен им для ментальности, для совета по этой части. По технике я им не нужен, у них и так есть люди для этого.

— С точки зрения гибкости и растянутости как бы вы сравнили кики Умара с пиковым Люком Рокхольдом?

— С точки зрения гибкости Умар может делать больше вещей, чем Люк. У Люка изящные кики, но Умар может бить гораздо больше вариаций. И не забывайте, Люк не базовый кикбоксер, в отличие от Умара, который начинал с тайского бокса и был там лучшим. У него гораздо более широкий арсенал в ударной технике, чем у Рокхольда, он гораздо сильнее его в стойке.

Умар Нурмагомедов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Кстати, говоря о киках, всегда хотел спросить вас: почему, когда Даниэль Кормье перебрался в UFC из Strikeforce, он почти перестал бить кики? В Strikeforce он часто их использовал — потряс хайкиком Барнетта, бил комбо «правый хайкик - левый хайкик», насыпал в комбинациях лоукики Монсону... А в UFC как отрезало.

— Мое мнение — Ди Си слишком обленился, чтобы работать над этим, работать со мной (смеется). В конце карьеры он уже почти не работал со мной, хотя когда-то мы очень много трудились с ним над киками и панчами. Ди Си — один из величайших бойцов в истории ММА, но в то же время и один из величайших уклонистов, когда дело касалось работы над ударкой со мной. Он номер один по уклонению от работы со мной (смеется). Он тренировался со мной, но не так много, как с другими тренерами.

«Молодого Хабиба бил боксер, и мне пришлось остановить спарринг. Но поздний Хабиб уже сам бил боксеров»

— Мы никогда не видели Хабиба в нокдауне или потрясенным, а бывали ли у него сотрясения мозга после спаррингов?

— Нет, его никогда не потрясали. Никогда! Никогда и никто ничего не сделал ему. Самый безущербный боец, которого я когда-либо видел. Номер один. Никто ему ничего не сделал, никогда. Мы можем по пальцам одной руки пересчитать, когда по нему попадали в боях. Он терроризировал соперников, переводил их и доминировал. Он научился лучшему от своего отца, от меня, соединил все это в одно и изобрел собственный стиль. Его никогда не потрясали в спаррингах, никаких сотрясений. Я могу рассказать вам худшее, что с ним когда-либо случалось в спарринге. Это было в начале его карьеры, где-то лет семь назад. Я подвел его к одному из моих бойцов и сказал: «Только бокс. Ты будешь только боксировать с ним». А он в ответ: «Нет, коуч, какой бокс?» — «Нет, ты будешь только боксировать». И его начали бить в этом спарринге (смеется). Он не умел боксировать, и я убеждал его: «Ты должен научиться боксу». И он в этом спарринге постоянно косился на меня, типа что я творю: «Тренер, я не умею боксировать, зачем ты поставил меня с профессиональным боксером?» В итоге я остановил спарринг (смеется). Бывало, если это были спарринги смешанные и я просто заставлял его драться только в стойке, я мог посреди раунда сказать: «Окей, Хабиб, теперь можешь переводить». Он переводил и сразу заканчивал бой. Но если в те годы он дрался только по боксу, это для него не очень хорошо выглядело. Но в финальной части своей карьеры он уже мог стоять по боксу с любым из моих ребят и не испытывать никаких проблем. Это еще раз показывает, насколько он был хорош. Поэтому я, отвечая на ваш вопрос, кто сильнее всего прогрессировал, сказал: «Хабиб».

Сегодня он один, а завтра другой. Гораздо лучше. Да, когда-то он не мог боксировать, когда-то не мог бить кики, но потом он научился всему. Кикером он не стал прям уж таким, но зато здорово развил колени. Он реально прибавил в них, и знаете, как это произошло? Как-то у них четыре-пять лет назад был спарринг с Исламом, и Ислам просто разбивал его коленями! И Хабиб такой: «Это нечестно, у него есть наколенники, я сейчас тоже надену их». У нас в зале нельзя бить коленями, если у тебя нет наколенников. И он сам надел наколенники, чтобы отвечать Исламу коленями. Он понял, что вся эта тема с коленями работает (смеется). И стал отвечать Исламу, а со временем он так развил колени, что уже сам стал убивать ими. И также было с боксом — его перебоксировали, а потом он начал всех перебоксировать. В конце своей карьеры он бил всех в той зоне боя, где хотел. Хабиб был особенным. Особенным.

— Кстати, где сейчас тот старый шлем Хабиба, с которым он был неразлучен? Вы подарили ему его еще много лет назад.

— Я не знаю, но думаю, он никому не разрешает работать в нем. Он как-то сказал мне: «Коуч, я не продам этот шлем даже за миллион долларов». Поэтому этот шлем не продается, и никому не разрешается в нем спарринговать. Он был подарком Хабибу от меня, у него не было своего шлема, он был далек от всех этих вещей. И я подарил ему этот шлем Everlast.

Хабиб в том самом шлеме Everlast. Одно время он заклеивал логотип наклейкой собственной команды «Eagles MMA». Фото Соцсети

— Почему Усман и Хабиб не любят Netflix и сериалы? Я видел в одном из ваших видео, как Усман назвал Netflix фигней какой-то.

— Хабиб не смотрит фильмы, вообще. Он даже не знал, что такое Netflix, говорил: «Что это за хрень?» Полагаю, что у Усмана такая же позиция. Я все еще многого не знаю об этих ребятах, узнаю понемногу. Что норма для меня — это не норма для них.

— Почему он не смотрит фильмы?

— Не знаю, я никогда не спрашивал его. Не хочет тратить время. Он любит футбол, любит бои UFC. Если вы будете расспрашивать его про футбол, какая команда выиграла тот или этот чемпионат, какой игрок стал лучшим в тот год и так далее, — он все вам расскажет.

— Он при вас хоть раз выгонял кого-нибудь с тренировки?

— У Хабиба жесткий стиль руководства, он погоняет палкой, так же как это делал его отец. Очень дисциплинированный, никаких сантиментов. Вот я особо не надрываю мой голос, но Хабиб может повысить его, еще как (смеется). «Не нравится что-то? Убирайся отсюда». Слишком тяжелая тренировка для тебя? На выход, тебе здесь не место. Он никогда никого не выгонял насильно, но он говорил: «Если тебе что-то не нравится — на выход». И конечно, тот, кто это слышал, никуда не уходил, потому что они все уважают Хабиба, они настоящие бойцы. Настоящие бойцы не уходят от сильного тренера, пусть он и предлагает им уйти. Они понимают, что раз он так им говорит, то в зале должны остаться лучшие, поэтому никто и никогда не уходил с его тренировки. Даже не пахло таким.

Хабиб и Хавьер Мендес. Фото Соцсети

«Кого бы взял с собой на необитаемый остров из моих бойцов? Хабиба. Никто бы не заботился обо мне так, к ак он »

— Кто в команде Хабиба самое серьезное внимание уделяет растяжке, в особенности после тренировок?

— Ислам номер один среди всех ребят по тому, какое внимание он уделяет растяжке после тренировок. Он всегда растягивается, у него есть человек, который ему помогает. Ислам номер один в этом, я не видел, чтобы другие ребята в команде так растягивались после тренировки, как он.

— Вы жили в семидесятых, восьмидесятых, девяностых, нулевых. О каком из этих десятилетий у вас самые приятные воспоминания?

— О нулевых. Потому что в тот момент мы стали превращаться в суперсильную команду. Именно в 2000-м это все началось. И мы по-прежнему суперсильная команда с Хабибом, одна из лучших. Вместе мы очень сильны.

— Неужели по молодости у вас нет никакой ностальгии, когда вам было 20, 25?

— Нет. Мое отношение к жизни: «Что дальше?» Я сделал это и это, но что дальше? Люди спрашивают меня: «Ты подготовил столько чемпионов, какие у тебя воспоминания?» Да никаких, этот этап закончился. Чем я буду заниматься сейчас? Кому я сейчас буду помогать? Я буду добиваться этого и этого. «Что дальше?» — вот моя позиция. То, что было вчера, то было вчера.

— Почему у Ислама Махачева нет прозвища? Хабиб — Орел, а у Ислама ничего.

— Во-первых, он не хочет себе прозвище. Во-вторых, я не знаю (смеется). Я как-то спросил у него: «Ислам, у тебя никогда не было прозвища. Почему?» И он ответил: «Мне это не нравится».

— Если вас заключить на один год на необитаемый остров и разрешить взять с собой только одного человека. Кого-то на выбор из ваших суперзвезд: Ди Си, Кейна, Люка Рокхольда, Хабиба и Ислама Махачева. Кого бы выбрали?

— Хабиба.

— Почему его?

— Потому что никто другой не будет заботиться обо мне так, как он.

— Как видите поединок Ислама Махачева и Чарльза Оливейры 22 октября?

— Я вижу чемпионом Ислама Махачева. Я никогда не нацеливаюсь на финиш, нацеливаюсь на пять раундов. Если он удосрочит его — прекрасно, но я ожидаю пять раундов и больше ничего другого.