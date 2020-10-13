Хабиб Нурмагомедов: «Два раза гонять вес к бою — тупость. Но я же давно говорил вам, что Тони Фергюсон — тупой парень»
21:51
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о решении Тони Фергюсона два раза согнать вес к поединку против Джастина Гэтжи на UFC 249.
«Тупость, тупость. Помните я давноговорил: «Мне нравится Тони, но он тупой парень»? Он постоянно говорит обо мне... Зачем ты говоришь обо мне? «Я размажу тебе лицо» и так далее. Джастин Гэтжи в мае размазал тебе все, что только можно. Зачем ты говоришь обо мне?», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.
24 октября Хабибу Нурмагомедову предстоит третья защита титула в поединке с Джастином Гэтжи на UFC 254.
«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC
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