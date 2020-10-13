Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о решении Тони Фергюсона два раза согнать вес к поединку против Джастина Гэтжи на UFC 249.

«Тупость, тупость. Помните я давноговорил: «Мне нравится Тони, но он тупой парень»? Он постоянно говорит обо мне... Зачем ты говоришь обо мне? «Я размажу тебе лицо» и так далее. Джастин Гэтжи в мае размазал тебе все, что только можно. Зачем ты говоришь обо мне?», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

24 октября Хабибу Нурмагомедову предстоит третья защита титула в поединке с Джастином Гэтжи на UFC 254.

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.