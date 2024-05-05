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Шишков: «Фомичева еще долго никто не сможет победить»

Сергей Разин
корреспондент
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Кулачный боец Евгений Шишков оценил победу Олега Фомичева в боксерском поединке над Николаем Даниловым.

«Я был стопудово уверен в победе Олега, но не думал, что будет нокаут. Мне казалось, что на классе он будет накидывать комбинации под разными углами и заберет бой по очкам, но тут как дал, что ножки заплясали у стокилограммового человека. Это «Фомич». Олежа просто наш конь, топдоговский мустанг. Этого человека еще долго никто не сможет победить. Это лютый тип, который постоянно живет в зале. Он пахарь от «А» до «Я», который не ловит никаких перетренов, не знает выходных и просто живет одними тренировками и понимает, чем он живет. С ним очень тяжело. Не воспринимайте его доброту за слабость», — приводит слова Шишкова MMA.Metaratings.ru.

26 апреля Фомичев нокаутировал Николая Данилова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shisha-fomicheva-eshe-dolgo-nikto-ne-smozhet-pobedit-359931/
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