Гольцов нокаутировал Сэйлса и вышел в плей-офф PFL

Россиянин Денис Гольцов победил американца Брэндона Сэйлса на турнире PFL. Бой закончился в третьем раунде техническим нокаутом.

За победу решением судей в регулярном сезоне начисляется 3 балла, за победу в третьем раунде — 4, во втором — 5, в первом — 6. Таким образом, Гольцов получил 4 очка.

Российский боец вышел в плей-офф лиги, обеспечив себе второе место в регулярном чемпионате.