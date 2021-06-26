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Гольцов нокаутировал Сэйлса и вышел в плей-офф PFL

05:48
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Россиянин Денис Гольцов победил американца Брэндона Сэйлса на турнире PFL. Бой закончился в третьем раунде техническим нокаутом.

За победу решением судей в регулярном сезоне начисляется 3 балла, за победу в третьем раунде — 4, во втором — 5, в первом — 6. Таким образом, Гольцов получил 4 очка.

Российский боец вышел в плей-офф лиги, обеспечив себе второе место в регулярном чемпионате.

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