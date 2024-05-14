Леннокс Льюис: «Усик знает, что ему делать на ринге в бою с Фьюри»

Экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) высоко оценил чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0), который должен подраться с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0).

«Я думаю, Усик знает, что ему нужно делать. Этот парень — чемпион, абсолютный чемпион в крузервейте, который перешел в самый тяжелый дивизион. У него еще не было поражений. Я уверен, что у него есть план. Он бы не вышел на ринг без плана. И только от него зависит, как этот план воплотится в жизнь», — сказал Льюис в интервью YouTube-каналу talkSPORT.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия