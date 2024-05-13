Отец Тайсона Фьюри рассек лоб во время потасовки с командой Усика
Отец боксера Тайсона Фьюри Джон разбил себе лоб в кровь после столкновения с представителем команды украинца Александра Усика.
По данным Mirror, Фьюри-старший повздорил с членом команды Усика и устроил обмен оскорблениям с промоутером украинца Александром Красюком.
Тайсон Фьюри (34-0) и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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