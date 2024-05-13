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Сегодня, 14:44

Александр Усик: «Мама сказала, что убьет Фьюри, если он снова меня толкнет»

Виктория Кравченко
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о реакции матери на толчок со стороны бойца Тайсона Фьюри.

«Моя мама злилась, когда Тайсон меня пихнул. Она сказал: «Почему этот человек тебя толкнул?» Я ответил: «Мама, это просто шоу, пожалуйста, расслабься».

И тогда мама сказал: «Передай Фьюри, что если он тебя опять толкнет, то я его убью», — цитирует Усика YouTube-канал Boxing King Media.

Ранее Усик рассказал, кем хотел стать в детстве.

Тайсон Фьюри (34-0) и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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