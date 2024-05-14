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Сегодня, 07:11

Отец Фьюри извинился за то, что ударил головой члена команды Усика

Давид Хачатрян
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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0), принес извинения за то, что ударил головой одного из членов команды чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0).

«Искренние извинения всем, кто был замешан. Так уж мы устроены. Эмоции и напряжение высоки. Он повел себя очень неуважительно. Если ты приближаешься к человеку, который дерется, то тебе за это что-то будет. Для меня важно уважение к моему сыну, а он его не проявлял. Он упомянул моего сына, и на этом все закончилось, так что он должен был получить по заслугам. Меня это не беспокоит, это то, ради чего мы живем, мы сражаемся с людьми. Для меня это обычное дело», — сказал Фьюри Seconds Out Boxing.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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