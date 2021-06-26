Волков и Ган провели дуэль взглядов перед турниром в Лас-Вегасе. Видео

В Лас-Вегасе состоялась дуэль взглядов перед турниром UFC Vegas 30. Главным событием мероприятия будет бой россиянина Александра Волкова против француза Сирила Гана за статус следующего претендента на титул тяжелого веса.

Напомним, на церемонии взвешивания 32-летний Волков оказался значительно тяжелее 31-летнего Гана, показав на весах 120,2 килограммов, при весе француза в 111,13 кг.

Профессиональный рекорд Волкова составляет 33 победы и 8 поражений. На счету Гана 8 побед при нуле поражений.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Александр Волков — Сирил Ган.