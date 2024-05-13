Тренер Порье назвал единственную проблему Дастина

Мэтт Браун, тренер третьего номера рейтинга UFC в легком весе Дастина Порье (30-8), считает, что его подопечному не хватает лишь титула чемпиона в своей насыщенной профессиональной карьере.

«Победа над Махачевым? Это вполне может произойти. Дастин очень многого добился в спорте. Я не думаю, что ему нужно что-то доказывать. Но у него осталось одно незаконченное дело. Я считаю, что Дастин — настоящий чемпион, хотя он никогда не владел чемпионским поясом. Только временный. Но в моих глазах он уже чемпион», — приводит слова Брауна MMA Fighting.

Ислам Махачев (25-1) подерется против Порье 1 июня на турнире UFC 302 в Нью-Джерси, США.