Гасанов и Фролов проведут бой за титул чемпиона ACA

Чемпион ACA в среднем весе россиянин Магомедрасул Гасанов проведет защиту титула против соотечественника Артема Фролова, информирует пресс-служба промоушена.

Бой пройдет 27 августа на ACA 143 в Краснодаре.

Для 27-летнего Гасанова (16-2), который одержал 12 побед подряд, — этот поединок станет второй защитой титула, завоеванного весной 2021 года в бою против Николы Дипчикова. В январе 2022 года он подтвердил чемпионство в поединке против соотечественника Абдул-Рахмана Джанаева.

30-летний Фролов имеет в активе 16 побед при 4 поражениях, последний поединок провел в марте этого года, победив техническим нокаутом Рене Пессоа.

Краснодарец Фролов и Гасанов уже встречались в октагоне — в 2020 году решением судей победил Гасанов.