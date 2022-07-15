Дацик собирается удивить Монсона своим уровнем борьбы

Российский боец Вячеслав Дацик рассказал о борцовских навыках своего оппонента американца Джеффа Монсона. Поединок между бойцами пройдет по правилам ММА.

«Его за ногу поймать сложнее, но попробуем. Я выхожу не по боксу, а по борьбе. Попробуем совершить какой-нибудь бросочек, прогиб, сброс, чтобы удивить борца. Понятно, что много чем не удивишь, но что-то надо сделать красивое и борцовское.

Да это великолепный борец. Он не боксер. По боксу я его легко перебью, но повоевать на его поле по борьбе это весело и прикольно», — цитирует Дацика РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Монсона состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».