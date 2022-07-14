Камил Гаджиев — об Исмаилове: «Мага сам понимает, что ему пора на пенсию»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что средневесу Магомеду Исмаилову пора на пенсию. Об этом Гаджиев заявил на взвешивании перед турниром AMC Fight Nights 113 в Краснодаре.
— Почему Исмаилову пора на пенсию? Вы так сказали сегодня на взвешивании.
— Думаю, он сам это уже понимает. Знаете, что такое пенсия? Это не означает, что ты официально больше не работаешь. Пенсия — это когда ты не берёшь большие бои. Считаю, что Маге нужно просто зарабатывать. Некоторые же люди зарабатывают на пенсии, правильно? Если они хорошо потрудились, то у них пенсия большая.
В последнем поединке по правилам ММА, который состоялся в октябре прошлого года на турнире AMC Fight Nights в Сочи, Исмаилов техническим нокаутом уступил Владимиру Минееву.
В конце августа Исмаилов должен был провести бой против Александра Шлеменко, но бой перенесли на декабрь по причине травмы Магомеда.