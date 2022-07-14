Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что средневесу Магомеду Исмаилову пора на пенсию. Об этом Гаджиев заявил на взвешивании перед турниром AMC Fight Nights 113 в Краснодаре.

— Почему Исмаилову пора на пенсию? Вы так сказали сегодня на взвешивании.

— Думаю, он сам это уже понимает. Знаете, что такое пенсия? Это не означает, что ты официально больше не работаешь. Пенсия — это когда ты не берёшь большие бои. Считаю, что Маге нужно просто зарабатывать. Некоторые же люди зарабатывают на пенсии, правильно? Если они хорошо потрудились, то у них пенсия большая.

В последнем поединке по правилам ММА, который состоялся в октябре прошлого года на турнире AMC Fight Nights в Сочи, Исмаилов техническим нокаутом уступил Владимиру Минееву.

В конце августа Исмаилов должен был провести бой против Александра Шлеменко, но бой перенесли на декабрь по причине травмы Магомеда.