Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:40

Экс-менеджер Мэтта Хьюза: «Мэтт никогда в жизни не принял ни одного стероида или запрещенного препарата»

Бывший менеджер Мэтта Хьюза заявил, что он всю карьеру был чистым бойцом
Никита Горшенин
Корреспондент

Бывший менеджер Мэтта Хьюза, Тима Сильвии и Рича Франклина Монте Кокс уверяет, что Хьюз всю свою карьеру был чистым бойцом.

«Мэтт под конец карьеры растерял всю свою борьбу, — сказал Кокс в интервью Youtube-каналу «Lytes Out Podcast». — Если раньше он валял всех, то в конце карьеры он не мог перевести уже меня, своего менеджера. Он безумно хотел только драться в стойке. Честно, в конце карьеры я и UFC просто не могли найти никого в ростере, кого бы Мэтт мог побить. UFC реально пытались найти, они любили Мэтта.

Пришло новое поколение бойцов, которое очень много тренировалось. Бойцы стали гораздо сильнее. Мэтту не хватало этого объема тренировок. Я сейчас поднимаю руку и уверяю вас, что Мэтт всегда был чистым, никогда в жизни не принял ни одного стероида, никакого другого препарата. Он был стопроцентно натуральным.

Как-то он сказал мне: «Я не против всех этих препаратов, но что они мне дадут? Силу? Сила у меня есть. Выносливость? Выносливость у меня есть. Окей, если препараты дадут мне классный бокс, то возьмите иглу и вколите мне в задницу». Кстати, Мэтт сильно боялся игл».

Хьюз завершил карьеру бойца в сентябре 2011-го с ММА-рекордом 45-9. За 13 лет выступлений американец выиграл 9 титульных боев UFC, провел 7 защит пояса в полусреднем весе.

ММА
0
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бенил Дариуш: «В UFC PI мне говорят, что нужно спать 10 часов в день. Но я больше 5-6 не могу»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...