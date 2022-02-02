Экс-менеджер Мэтта Хьюза: «Мэтт никогда в жизни не принял ни одного стероида или запрещенного препарата»

Бывший менеджер Мэтта Хьюза, Тима Сильвии и Рича Франклина Монте Кокс уверяет, что Хьюз всю свою карьеру был чистым бойцом.

«Мэтт под конец карьеры растерял всю свою борьбу, — сказал Кокс в интервью Youtube-каналу «Lytes Out Podcast». — Если раньше он валял всех, то в конце карьеры он не мог перевести уже меня, своего менеджера. Он безумно хотел только драться в стойке. Честно, в конце карьеры я и UFC просто не могли найти никого в ростере, кого бы Мэтт мог побить. UFC реально пытались найти, они любили Мэтта.

Пришло новое поколение бойцов, которое очень много тренировалось. Бойцы стали гораздо сильнее. Мэтту не хватало этого объема тренировок. Я сейчас поднимаю руку и уверяю вас, что Мэтт всегда был чистым, никогда в жизни не принял ни одного стероида, никакого другого препарата. Он был стопроцентно натуральным.

Как-то он сказал мне: «Я не против всех этих препаратов, но что они мне дадут? Силу? Сила у меня есть. Выносливость? Выносливость у меня есть. Окей, если препараты дадут мне классный бокс, то возьмите иглу и вколите мне в задницу». Кстати, Мэтт сильно боялся игл».

Хьюз завершил карьеру бойца в сентябре 2011-го с ММА-рекордом 45-9. За 13 лет выступлений американец выиграл 9 титульных боев UFC, провел 7 защит пояса в полусреднем весе.