Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 00:22

Грозин — о поединке с Оливейрой: «Настраиваюсь, что будет непросто»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель Гран-при лиги «Наше дело» в весовой категории до 70 кг Александр Грозин поделился ожиданиями от поединка с Алексом Оливейрой.

«Этот бразилец очень высокий, габаритный и фактурный. Я увидел его только за три дня до боя. Он пьет по восемь литров воды, а бой будет проходить в 77 кг. Я уже в весе, а ему предстоит согнать и набрать много килограммов. При разнице в росте это будет по-любому тяжелый поединок. Настраиваюсь, что будет непросто», — цитирует Грозина MMA.Metaratings.ru.

Грозин проведет поединок против Оливейры 25 мая на турнире «Наше дело 83» в Сочи.

В последнем поединке на турнире «Нашего Дела» в Санкт-Петербурге 27-летний Грозин победил техническим нокаутом во втором раунде соотечественника Мири Садыгова.

Источник: Metaratings.ru.
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Жители Франции подали петицию против гей-пропаганды на Олимпиаде-2024
Румыния попала в группу Евро-2024 с Бельгией, Украиной и Словакией
Главу управления департамента Минобороны задержали по подозрению во взятке
«Федоров тихо-спокойно ушел. По-английски». Ярослав Дыбленко – о перестройке в ЦСКА, клубных традициях и дочке-теннисистке
Путин разрешил использовать имущество США для компенсации нанесенного ущерба
В сгоревшем доме в Истре находился нелегальный хостел
Популярное видео
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Монсон анонсировал завершение профессиональной карьеры

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости