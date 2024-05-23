Магомед Магомедов: «У Микса были бы большие проблемы в стойке с Яном»

Российский боец легчайшего веса Магомед Магомедов (20-4) в интервью «СЭ» не смог назвать фаворита в потенциальном противостоянии экс-чемпиона UFC в легком весе Петра Яна (17-5) и чемпиона Bellator в легчайшем весе Патрика Микса (20-1).

— На твой взгляд, как бы сложился бой Микса и Петра Яна?

— Ну, кто кому навяжет бой. Если в стойке останутся, у Микса будут большие проблемы. У Пети бокс получше, чем у меня, и потяжелее бьет. Если тот переведет, спину заберет, у Пети тоже будут проблемы. Там 50 на 50. Кто свою игру навяжет.

Ян победил Сонга Ядонга (21-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Магомедов проиграл Миксу раздельным решением судей (46-49, 48-47, 48-47). Бой состоялся 17 мая на Bellator Champions Series 2 в Accor Arena в Париже, Франция.