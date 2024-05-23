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Сегодня, 14:17

Дастин Порье — о четвертом бое с Конором: «Корабль уплыл»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-8) сообщил, что больше не хочет драться с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Корабль уплыл. Все, чего я хочу, — это чемпионский титул в легком весе. Я вообще не чувствую необходимости драться с ним снова. Я больше не хочу впитывать от него негативную энергию», — сказал Порье в интервью ESPN MMA.

Ислам Махачев (25-1) подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Конор Макгрегор
UFC
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