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Сегодня, 02:45

Никулин: «Удивлен досрочной победе над Букиным»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Боец из Узбекистана Тимур Никулин поделился впечатлениями от победы над Яковом Букиным на турнире Ural FC 7.

«Яков Букин — очень сильный боец, идущий до конца, — сказал Никулин «СЭ». — Но я старался его удосрочить. У нас был план, но как обычно... Первый раунд — это вообще не мой отрезок. Но все равно считаю, что начал работать динамично. Признаюсь, что удивлен своей досрочной победе. Желаю Якову скорейшего выздоровления, а сам буду газовать дальше. А дальше у нас на Ural FC должен быть чемпионский бой с Харуном Бозиевым. И еще у меня 7 июня бой по правилам бокса с Денисом Погодиным».

Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде и проходил по правилам по правилам К-1. Турнир Ural FC 7 состоялся 23 мая в Тольятти.

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