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Сегодня, 07:33

Грозин: «Намерен попробовать пробиться в UFC»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Александр Грозин, который выступает в лиге «Наше Дело», рассказал, что хочет пробиться в UFC.

«Сарнавский — боец Fight Nights. Вартанян будет выступать в Казахстане, а через полгода-год, не рассматриваю их как соперников. Потом, возможно, но время не стоит на месте, и я не стою. У меня другие планы и интересные цели. Готов подраться в хорошей локации и за хороший гонорар.

Намерен попробовать пробиться в UFC. Хоть как, хоть в 70, хоть в 77 кг. Готов драться в любом весе и даже на коротком уведомлении. Сейчас я чувствую себя очень уверенно, почувствовал силы и нахожусь на внутреннем подъеме. В категории, в которой я бился до этого, делал это как работу, а сейчас у меня появились желание и интерес, а также знания», — цитирует MMA.Metaratings.ru Грозина.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/grozin-khochu-probitsya-v-ufc-v-techenii-dvukh-let-365879/
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