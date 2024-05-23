Монсон анонсировал завершение профессиональной карьеры

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» анонсировал завершение профессиональной карьеры.

В среду, 22 мая, представитель 53-летнего спортсмена заявил о желании бойца завершить карьеру в 2024 году.

«У меня будет еще один бой, который станет последним настоящим поединком. Он будет настоящим по вопросу подготовки. Возможно, в будущем у меня будут поединки на уровне звезд, шоу. Но настоящий бой остался один», — сказал Монсон «СЭ».

В 2015 году Монсон подал заявление о получении российского гражданства, сославшись на то, что он чувствует себя «русским по духу». В 2018 году президент РФ Владимир Путин предоставил ему российское гражданство.

В своей карьере Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.