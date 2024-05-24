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Сегодня, 03:06

Глава Ural FC Габдуллин: «Рефери правильно остановил бой Белаза и Рибейро»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин подвел итоги турнира в Тольятти и поделился мнением о работе судей.

«Я более чем удовлетворен итогами, — сказал Габдуллин «СЭ». — Я очень доволен, как отработала наша команда, спортсмены и судейский корпус. Благодарю всех волонтеров. Внутри арены атмосфера была драйвовая, культурная и выдержанная. То, насколько ждали Тольятти и вся Самарская область наш турнир, можно было понять сразу на входе. Огромные очереди, пробки. Хочу отметить, что не было ни одного спорного судейского решения. В последнем поединке рефери между Ковалёвым и Рибейро тоже отработал правильно. Он остановил бой, согласно регламенту. Не было активной защиты, а значит остановка верная. Что касается следующего турнира, то мы сейчас ведем переговоры с нашими стратегическими партнерами, чтобы определить локацию и дату следующего турнира. Матчмейкеры сейчас работают над составлением карда. В планах — середина июля в Кирове».

Турнир Ural FC 7 состоялся 23 мая в Тольятти, в главном событии Владислав Ковалев победил Дугласа Рибейро техническим нокаутом во втором раунде.

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