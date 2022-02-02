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Сегодня, 15:30

Бенил Дариуш: «В UFC PI мне говорят, что нужно спать 10 часов в день. Но я больше 5-6 не могу»

Боец UFC Бенил Дариуш рассказал о своих проблемах со сном
Никита Горшенин
Корреспондент

Третий номер легкого веса UFC Бенил Дариуш рассказал о том, что испытывает проблемы со сном.

«Я не очень хорошо сплю, одно время я пытался решить эту проблему, но не получилось. Сплю 5-6 часов в день. Возможно, это из-за того, что я постоянно тренируюсь, люблю тренироваться поздно вечером иногда. В UFC Performance Institute мне сказали, что нужно спать около 10 часов в день, но для меня это почти невозможная задача. Я так не могу», — сказал Дариуш на стриме для Youtube-канала «AJM eV».

26 февраля Дариуш подерется с Исламом Махачевым на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

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