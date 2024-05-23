Борщев — о поражении Хуперу: «Я был наполовину в нокауте»

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщев (7-4) в интервью «СЭ» прокомментировал поражение в поединке с американца Чейзом Купером (14-3) на турнире UFC on ESPN 56.

— Первый раунд. Ты пропускаешь удар его размашистой левой рукой.

— Что-то я зачастил в нокдаунах. В прошлый раз, кстати, с Назимом [Садыховым] он меня как раз тоже с левой руки задел. И на Titan я когда дрался, там вообще пацан-монстр был какой-то. В меня тоже правой попал. Но тогда я как-то собрался, во втором раунде закончил. Вот он тоже попал. Честно говоря, ну так бывает, блин, как-то, вот этот лаки-панч. Самое обидное, у меня даже рука на месте была. Прям между рук четко засадил. Так бывает, глаза закрыл, весь дух вложил, а я как-то проспал. Причем я вообще удара не видел.

В принципе, я, можно сказать, до самого конца боя был так наполовину в нокауте. Самое, наверное, обидное, что как раз-таки единственный момент, когда у меня реально была какая-то надежда, это когда он начал меня душить, потому что ну я 100 процентов выбрался бы. Ну я знал. Короче, я даже не помню, чтобы кто-то хоть раз меня с этого положения душил вообще.

Я думаю, половину ударов он так для пуха накидывал, чисто чтобы визуально было видно, что он типа работает. И в конце уже, когда я никак не мог из этого маунта выбраться, уже и растянулся, что-то начал какую-то хрень исполнять. И я помню раз, и он начал Д'Арсе закрывать. Я так: «Блин», а я, короче, прям знаю, я люблю это. Я очень часто в этом положении оказываюсь, потому что ну у меня есть один из способов, когда я встаю, и такие люди с длинными руками часто пытаются этот момент использовать. Я, когда знал, что он схватил, я сначала перевернулся на спину, потом соскользнул, и вот когда уже внизу оказался, я уже почувствовал, что все, у него уже сил нет.

Берешь руку, ставишь на таз. Я пытался оттолкнуть. Думал, ну и все уж. Думал, вот сейчас вылезу, сейчас все будет хорошо. И бах! Рефери говорит: «Все». Ну я, блин, конечно, был расстроен. Я в районе 300 боев провел. Это был первый раз, когда я досрочно проиграл, — сказал Борщев «СЭ».

32-летний Борщев проиграл Хуперу сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 11 мая на турнире UFC on ESPN 56 в Enterprise Center в Сент-Луисе, США.