Магомед Магомедов: «У нас в Дагестане каждый второй как Двалишвили»

Российский боец легчайшего веса Магомед Магомедов (20-4) в интервью «СЭ» заявил, что не видит ничего особенного в первом номере рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Мерабе Двалишвили (17-4).

— На то взгляд, чисто визуально, Мераб Двалишвили — это боец более высокого класса, чем Патрик Микс?

— Не сказал бы. Он просто темповик. Я не сказал бы, что он технически чем-то превосходит. Просто темповик. Я с ним тоже много спарринговал в Лас-Вегасе. Ничего такого в нем нет. Я же говорю, у нас в Дагестане каждый второй такой: крепкий, вперед идет. Мераб тоже крепкий. Он номер один сейчас в своем весе, у него хорошая победная серия. Ну, он просто реально темповик.

Двалишвили победил Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.