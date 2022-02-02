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Сегодня, 20:12

Боец Максим Щербаков написал заявление в полицию на своего тренера

Иван Шитик
Корреспондент

Боец Максим Щербаков по прозвищу «Топор» решил перевести конфликт со своим тренером в юридическую плоскость и написал на него заявление в полицию, сообщает Telegram-канал «СИЛОВИКИ».

Максим Щербаков пришел в отдел МВД России по Останкинскому району Москвы и попросил правоохранителей провести проверку по факту избиения.

28 января на боксерском турнире РЕН ТВ Щербаков досрочно уступил Новоселову. Ранее Макс Топор нокаутом выигрывал у Дениса Вильданова.

В раздевалке после боя с Новоселовым тренер Альберт Кармазян обвинил Щербакова в сдаче боя и избил его на глазах близких людей своего подопечного.

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