Боец Максим Щербаков написал заявление в полицию на своего тренера

Боец Максим Щербаков по прозвищу «Топор» решил перевести конфликт со своим тренером в юридическую плоскость и написал на него заявление в полицию, сообщает Telegram-канал «СИЛОВИКИ».

Максим Щербаков пришел в отдел МВД России по Останкинскому району Москвы и попросил правоохранителей провести проверку по факту избиения.

28 января на боксерском турнире РЕН ТВ Щербаков досрочно уступил Новоселову. Ранее Макс Топор нокаутом выигрывал у Дениса Вильданова.

В раздевалке после боя с Новоселовым тренер Альберт Кармазян обвинил Щербакова в сдаче боя и избил его на глазах близких людей своего подопечного.