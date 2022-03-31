Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:35

Сэндхаген дал совет Стерлингу перед боем с Яном

Боец UFC Кори Сэндхаген дал совет Стерлингу перед боем с Яном
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген (14-4) дрался и с Петром Яном (16-2), и с Алджамейном Стерлингом (20-3). Оба боя он проиграл. Тем не менее Сэндхаген обратился к Стерлингу, посоветовав в бою с россиянином действовать хаотично, уделить большое внимание темпу боя.

«Если бы я был на месте Стерлинга, то изменил свой темп боя, — приводит слова американца MMA Junkie. —  В первом бою действия Алджо выглядели хаотичными. Это немного удивило Петра в первом раунде. Это нужно учесть. Однако в последующих раундах Алджо сильно замедлился. Я бы посоветовал Стерлингу уделить внимание темпу боя. Ему не нужно действовать так же безумно, как он делал в первом поединке».

Также Сэндхаген дал прогноз на предстоящий бой.

«Думаю, что Ян проявит себя очень хорошо и выиграет бой. Он не недооценивает оппонента и при этом он более разносторонний боец. Ян совершит большую ошибку, если выйдет с мыслю уничтожить соперника так же, как это было в первом бою».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Петр Ян
UFC
ММА
1
0
Читайте также
Тренер фигуристов получил 3,5 года колонии за выстрел в голову. Он выступал за сборную России и работал с детьми
Гражданство США, куча денег и погоня за рекордом. Как живет русская звезда НХЛ Евгений Малкин в эпоху санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джейк Пол вызвал на бой Майка Тайсона

Мокаев проведет второй бой в UFC в июле
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости