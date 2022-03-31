Сэндхаген дал совет Стерлингу перед боем с Яном

Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген (14-4) дрался и с Петром Яном (16-2), и с Алджамейном Стерлингом (20-3). Оба боя он проиграл. Тем не менее Сэндхаген обратился к Стерлингу, посоветовав в бою с россиянином действовать хаотично, уделить большое внимание темпу боя.

«Если бы я был на месте Стерлинга, то изменил свой темп боя, — приводит слова американца MMA Junkie. — В первом бою действия Алджо выглядели хаотичными. Это немного удивило Петра в первом раунде. Это нужно учесть. Однако в последующих раундах Алджо сильно замедлился. Я бы посоветовал Стерлингу уделить внимание темпу боя. Ему не нужно действовать так же безумно, как он делал в первом поединке».

Также Сэндхаген дал прогноз на предстоящий бой.

«Думаю, что Ян проявит себя очень хорошо и выиграет бой. Он не недооценивает оппонента и при этом он более разносторонний боец. Ян совершит большую ошибку, если выйдет с мыслю уничтожить соперника так же, как это было в первом бою».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.