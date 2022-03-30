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30 марта, 22:51

Джейк Пол вызвал на бой Майка Тайсона

Анна Горшкова
Корреспондент
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Блогер и боксер Джейк Пол вызвал на бой бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.

«Я бы точно вышел против Майка Тайсона. Я шучу на эту тему со своими друзьями: если начну есть пончики Krispy Kreme, то смогу перейти в тяжелый вес и сразиться с ним. Мысль об этом бое на самом деле волнует меня, потому что это событие стоимостью 200-300 миллионов долларов.

Майк Тайсон, братан, если ты это смотришь этот подкаст, давай повеселимся. Новая школа против старой школы. Я думаю, это то, что фанаты хотели бы увидеть", — приводит слова Пола The Journey.

В декабре 2021 года Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли по правилам бокса. Он отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=udeKTJma5tg&ab_channel=TheJourney
Джейк Пол
Майк Тайсон
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