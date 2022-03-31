Мокаев проведет второй бой в UFC в июле

Уроженец Дагестана, ныне представляющий Великобританию Мухаммад Мокаев (7-0) сообщил, что скоро расскажет о подробностях следующего боя в UFC. Тем не менее он подчеркнул, что его следующий поединок в организации состоится в июле.

«Возвращаюсь в октагон в июле, надеюсь кто-нибудь из топ-15 или топ-10 примет бой. Я готов выйти в любом, просто пусть дадут знать UFC, что они готовы!», — написал Мокаев в соцсетях.

Также боец заявил, что получил фиолетовый пояс по джиу-джитсу. «Рад получить фиолетовый пояс от обладателя черного пояса Тарека, — написал Мокаев в Twitter. — В прошлый раз я получил синий пояс от Энди Аспиналла (отца тяжеловеса UFC Тома Аспиналла. — прим. «СЭ»). Долгий путь, но это всего лишь маленький шаг к титулу в UFC».

Мокаев дебютировал в UFC с победы над Коди Дерденом (12-4) на UFC Fight Night 204 в Лондоне (19 марта). Мокаев выиграл сабмишном (удушением гильотиной) на 58-й секунде боя.