Енджейчик расплакалась во время интервью: «Иногда просто нет возможности показать все, ради чего ты работал»

Енджейчик не смогла сдержать слез, когда речь зашла о ее подготовке к бою с Вейли Жанг

Бывшая чемпионка минимального веса UFC Йоанна Енджейчик (16-5) во время интервью ESPN не смогла сдержать слез, когда речь зашла о ее подготовке к бою с Вейли Жанг (22-3).

«Последние четыре месяца я так усердно тренировалась, — сказала Енджейчик. — Иногда у тебя просто нет времени и возможности показать все, ради чего ты работала (плачет).

Сейчас я просто наслаждаюсь жизнью. Я счастлива, что мне 35 лет и у меня есть деньги, я могу делать все, что хочу. Я буду продолжать помогать спарринг-партнерам, буду поддерживать детей. Я из маленького польского городка, и моя мечта сбылась. Сейчас я просто хочу помочь детям пройти тот же путь (плачет). Я буду внушать им, что если вы будете усердно работать, вы сможете добиться своего. Давайте воплотим мечты в реальность».

Енджейчик проиграла нокаутом Жанг во втором раунде 12-го июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур. После боя польская спортсменка объявила о завершении карьеры.