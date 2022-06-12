Гловер Тейшейра попросил Дану Уайта дать ему реванш с Прохазкой

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-8) обратился к главе UFC Дане Уайту после драматичного поражения Иржи Прохазке (29-3) на последней минуте поединка на UFC 275.

«Как насчет реванша, Дана Уайт?», — написал бразилец в Twitter. Также он поздравил Прохазку с победой: «Спасибо за потрясающий бой. Сегодня был твой день. Наслаждайся».

В пятом раунде бразилец нанес Прохазке несколько мощных ударов из стойки, повалил на землю, но за минуту до конца боя отдал инициативу и впервые в своей карьере был задушен. Тейшейра проиграл за 28 секунд до конца поединка. Бой состоялся 12-го июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.