Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:35

Прохазка — о праздновании чемпионства: «Возьму корабль и поплыву вместе с друзьями праздновать в море»

Прохазка рассказал, как будет праздновать завоевание чемпионского титула
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) сообщил, что намерен хорошо повеселиться вместе с друзьями после завоевания титула чемпиона UFC. Чешский боец подчеркнул, что празднования побед — важный аспект жизни бойца.

«Я никогда не думал о том, как буду праздновать победу, — сказал Прохазка на пресс-конференции после турнира. — Думаю, что я со своими друзьями возьму лодку или корабль и отправлюсь праздновать в море. Мы будем просто отдыхать, потому что после моего боя с Домиником Рейесом мы особо не праздновали, и это было ошибкой. Ты должен усердно пахать на тренировках, часто драться и от души веселиться. Это очень важная часть. Нужно показать, насколько тебе важна эта победа. С нетерпением жду этого».

Также чешский боец отметил, что ему очень важна самурайская философия. «Близкие мне люди знают, что значат для меня самурайские идеи и бусидо, — сказал он. — Если ты хочешь стать чемпионом, ты должен выглядеть соответствующе. Мне нравится носить одежду королей. Сейчас я чемпион, поэтому всегда буду так одеваться».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12-го июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

1
0
Читайте также
Российских дзюдоистов пустили на международные соревнования: это большой прецедент
Мраморная глыба, стихи и Кубок в руках. Как выглядит могила вратаря ЦСКА, над которой армейцы поклялись выиграть последний чемпионат СССР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Енджейчик расплакалась во время интервью: «Иногда просто нет возможности показать все, ради чего ты работал»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости