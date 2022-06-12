Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) сообщил, что намерен хорошо повеселиться вместе с друзьями после завоевания титула чемпиона UFC. Чешский боец подчеркнул, что празднования побед — важный аспект жизни бойца.

«Я никогда не думал о том, как буду праздновать победу, — сказал Прохазка на пресс-конференции после турнира. — Думаю, что я со своими друзьями возьму лодку или корабль и отправлюсь праздновать в море. Мы будем просто отдыхать, потому что после моего боя с Домиником Рейесом мы особо не праздновали, и это было ошибкой. Ты должен усердно пахать на тренировках, часто драться и от души веселиться. Это очень важная часть. Нужно показать, насколько тебе важна эта победа. С нетерпением жду этого».

Также чешский боец отметил, что ему очень важна самурайская философия. «Близкие мне люди знают, что значат для меня самурайские идеи и бусидо, — сказал он. — Если ты хочешь стать чемпионом, ты должен выглядеть соответствующе. Мне нравится носить одежду королей. Сейчас я чемпион, поэтому всегда буду так одеваться».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12-го июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.