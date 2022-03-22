Арнольд Аллен: «Не считаю себя лучшим британским бойцом прямо сейчас. Лучший — Леон Эдвардс»
Арнольд Аллен не считает себя лучшим британским бойцом прямо сейчас
Боец полулегкого веса UFC Арнольд Аллен не согласен с теми, кто считает его лучшим британским бойцом ММА прямо сейчас.
«Я не считаю себя лучшим британским бойцом. Лучший — Леон Эдвардс. Я спарринговал с ним... Это просто другой уровень. Мы провели несколько раундов в подготовке к моему бою, он дал мне несколько важных советов. Он лучший», — сказал Аллен на шоу The MMA Hour.
19 марта Аллен нокаутировал Дэна Хукера на UFC London. Английский боец идет на девяти победах подряд в полулегком весе. Эдвардс также в данный момент находится на девятиматчевой победной серии в UFC.
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