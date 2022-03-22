Боец полулегкого веса UFC Арнольд Аллен не согласен с теми, кто считает его лучшим британским бойцом ММА прямо сейчас.

«Я не считаю себя лучшим британским бойцом. Лучший — Леон Эдвардс. Я спарринговал с ним... Это просто другой уровень. Мы провели несколько раундов в подготовке к моему бою, он дал мне несколько важных советов. Он лучший», — сказал Аллен на шоу The MMA Hour.