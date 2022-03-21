Минаков: «У Волкова есть все, чтобы забрать пояс чемпиона UFC»

Российский самбист Виталий Минаков поделился своими впечатлениями с «СЭ» от поражения Александра Волкова в поединке против англичанина Тома Аспиналла в главном бою турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне.

«В очередной раз Саша, наверное, психологически не справляется с важными поединками. Как только ему выпадает более-менее статусный поединок, он почему-то проигрывает с разгромом. По сути, у него всегда одна и та же ошибка, которая приводит его к поражению. И сейчас так же вышло. Когда его атакуют, когда его валят, он ничего противопоставить не может. Он хорош на своей дистанции только тогда, когда он сам диктует темп боя. На мой взгляд, на протяжении многих лет сашина ошибка в том, что он учится бороться в партере, но при этом не учится стоять на ногах, защищаться от бросков. Я с большим уважением отношусь к Саше и мне правда жалко. У него есть все, чтобы забрать пояс, нужно просто уделить внимание защите», — сказал Минаков корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Также Минаков предположил, что у Волкова была травма.

«Откровенно говоря, у меня сложилось впечатление, когда он отдал руку на кимуру, что у него либо травма плеча, либо травма локтя. Он как-то быстро сдался, ему особо эту руку так и не выкрутили. А так, он проиграл по делу, он и стойки проигрывал, и очень легко, практически без сопротивления пропускал тейкдауны и проходы в ноги», — добавил Минаков.

Волков потерпел десятое поражение в ММА при 34 победах, до поединка с британцем 33-летний Волков занимал шестое место в рейтинге UFC в тяжелом весе.