Стала известна сумма заблокированного гонорара бойца UFC Царукяна

В Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) ответили на вопрос о заблокированном гонораре бойца Армана Царукяна.

«До конца разбирательства заморожено 30 процентов гонорара. Это 31,6 тысячи долларов», — сообщили ТАСС в комиссии.

Царукян напал на фаната во время выхода на бой против бразильца Чарльза Оливейры. Позднее россиянин сообщил, что фанат показывал ему нецензурные жесты. При этом сам фанат извинился перед Царукяном и сообщил, что не будет обращаться в полицию.