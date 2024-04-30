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Сарнавский: «Павлович может снести Волкова за десять секунд»

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Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Александр Сарнавский оценил расклад сил в поединке Александра Волкова и Сергея Павловича.

«Для Волкова больше подходят длинные дистанции, которые он неоднократно проходил. Павлович — нокаутер, быстро заканчивающий бои. Победит тот, кто подберет ключи к сопернику. Фаворита назвать не могу. 50 на 50. Не в том плане, что я не хочу никого обидеть. Очень многое зависит от того, кто подберет правильную тактику. Павлович может снести и за десять секунд. Волков же может остановить», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Сарнавского.

Бой Волкова и Павловича пройдет 22 июня в Саудовской Аравии.

Источник: mma.metaratings.ru
Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
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