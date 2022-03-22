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Сегодня, 10:30

Ковингтон и Масвидаль подрались в ресторане Майами

Давид Хачатрян
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Колби Ковингтон победил Хорхе Масвидаля в главном бою турнира UFC 272.
Фото USA Today Sports

Бойцы UFC Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль выяснили отношения за пределами клетки. Бойцы подрались в стейк-хаусе в Майами, сообщает Fox Sports 640 South Florida. Менеджер Масвидаля, Малки Кава, сообщил, что Масвидаль одержал верх и даже выбил Ковингтону зуб.

«Покажи свое лицо. Я из округа Дейд. Если ты что-то мелешь ртом, ты должен подтвердить это делом. Вот так решаются вопросы в моем городе», — сказал Масвидаль в Twitter.

Масвидаль проиграл Ковингтону единогласным решением судей (49 — 46, 50 — 44, 50 — 45) в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада.

Колби Ковингтон
Хорхе Масвидаль
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