Ковингтон и Масвидаль подрались в ресторане Майами

Бойцы UFC Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль выяснили отношения за пределами клетки. Бойцы подрались в стейк-хаусе в Майами, сообщает Fox Sports 640 South Florida. Менеджер Масвидаля, Малки Кава, сообщил, что Масвидаль одержал верх и даже выбил Ковингтону зуб.

«Покажи свое лицо. Я из округа Дейд. Если ты что-то мелешь ртом, ты должен подтвердить это делом. Вот так решаются вопросы в моем городе», — сказал Масвидаль в Twitter.

Масвидаль проиграл Ковингтону единогласным решением судей (49 — 46, 50 — 44, 50 — 45) в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада.