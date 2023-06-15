Алексей Олейник намерен возродить промоушен Oplot Challenge

45-летний тяжеловес Алексей Олейник (60-17) заявил, что готов вновь устраивать бои под эгидой промоушена Oplot Challenge.

«Постараемся организовать сильные мероприятия, которые сам придумал, — сказал Олейник на своем YouTube-канале. — Мы с друзьями, единомышленниками, теми людьми, кто интересным и сильным путем идет по жизни, создаем несколько интересных вещей, в том числе, возможно, мы сейчас свой промоушен запустим, который у нас работал годами. У нас более 100 профессиональных поединков, занесенных в Sherdog. У нас в Oplot Challenge дрались очень многие ребята, которые вышли из Oplot Challenge, и я их даже устану перечислять: Довлетджан Ягшимурадов, Марина Мороз, Никита Крылов, Дима Сосновский и многие другие ребята, которые там дрались, и сейчас они интересно где-то звучат. Их было сотни, вышли десятки на очень хорошие уровни. Это не мы их создали, но мы были хорошей ступенькой, которая спружинила очень неплохо и кто-то прямо сразу после Oplot Challenge вышел на высшие лиги. Главная задача Oplot Challenge — дать дорогу молодым».