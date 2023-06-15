Алексей Олейник рассказал, готов ли он подраться с Иваном Штырковым

45-летний тяжеловес Алексей Олейник (60-17) рассказал, что уважительно относится к Ивану Штыркову (22-2), но готов провести с ним бой.

«Отличный парень, очень уважаю, хорошо очень отношусь к Ивану Штыркову. Мы с ним чуть-чуть работали, тренировались. Все. Драться с ним не хочется, но если придется, то, наверное, подеремся. Просто по-мужски. Я надеюсь, что у него будет похожее отношение», — сказал Олейник на своем YouTube-канале.

Олейник проиграл Оли Томпсону (21-16) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».