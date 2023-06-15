Алексей Олейник: «Готов драться хоть сегодня вечером»

45-летний тяжеловес Алексей Олейник (60-17) рассказал о своем состоянии после поражения нокаутом от Оли Томпсона (21-16), а также подчеркнул, что рассматривает новые предложения о поединках.

«Готов драться сегодня вечером, — сказал Олейник на своем YouTube-канале. — Сегодня вечером предложений не было, поэтому буду готов завтра, послезавтра, в ближайшее время. Сегодня провел первую тренировку. Тренировка прошла отлично. Тренер проработал меня на близких к максимальным нагрузках и организм показал себя хорошо, абсолютно ни одного сбоя не было.

После боя сразу же был проверен на МРТ. Слава Богу ни одного повреждения, которое может помешать мне тренироваться, нет. Еще раз повторюсь, начал тренироваться с сегодняшнего дня, готов драться в любое время и в любой день. Сейчас все будет зависеть от предложений. Над ними мы как раз работаем, в том числе с моим менеджером».

Олейник проиграл Томпсону нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».