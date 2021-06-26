Александр Емельяненко начал подготовку к бою против Джигана
18:48
Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что начал активную фазу подготовки к бою против рэпера Джигана.
«Завтра вылетаем на сборы! Я давно не тренировался в этом регионе, буду рад снова его посетить», — написал Емельяненко в Instagram.
Бой состоится 4 ноября.
14 марта менеджер Александра Емельяненко, Азамат Бостанов сообщил, что боец подерется с Джиганом по правилам бокса.
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