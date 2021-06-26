Экс-чемпион UFC Эванс дал прогноз на бой Вудли против блогера Пола

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс заявил, что его сердце с Тайроном Вудли, но он ожидает, что Джейк Пол выдаст конкурентный бой.

«Мое сердце с Тайроном, и я сильно хочу, чтобы он победил, — сказал Эванс ESPN. — Но этот парнишка Джейк — что-то в нем есть».

«Поединок может получиться непростым, поскольку он будет крупнее, чем Тайрон Вудли. Но я не представляю, как Тайрон может проиграть. Сейчас Тайрон запредельно мотивирован. В этом бою он покажет, что он не просто так был многократным чемпионом UFC. У него есть мощь, и у него хорошие руки. Он совершенен. Ему не стоит отвлекаться на тот спектакль, который будет происходить в период раскрутки боя».

Бой Вудли — Пол пройдет 28 августа в США. Для Тайрона предстоящий поединок станет дебютом в профессиональном боксе. В ММА у него 19 побед, 7 поражений и 1 ничья. Рекорд Джейка Пола в боксе состоит из трех побед.