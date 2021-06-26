Александр Емельяненко проведет сбор в Карачаево-Черкесии

Боец ММА Александр Емельяненко проведет тренировочный сбор в Карачаево-Черкесии. Об этом «СЭ» сообщил менеджер бойца Азамат Бостанов.

25 июня рэпер Джиган рассказал журналистам, что на 4 ноября планируется его поединок с Емельяненко по правилам бокса. По словам Джигана, он получит за бой 50 миллионов рублей, а Емельяненко — 30.

39-летний Емельяненко провел последний бой в июле 2020 года, проиграв на турнире АСА 107 Магомеду Исмаилову — техническим нокаутом.