Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Менеджер Емельяненко: «Бой с Дациком — фейк. Александр подерется с Джиганом по правилам бокса»

18:49
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Азамат Бостанов, менеджер Александра Емельяненко, опроверг информацию о договоренности на бой с Вячеславом Дациком.

«Фейк. Это мой официальный комментарий. Никаких переговоров мы не вели. Афиша — плод воображения Вячеслава Дацика, ничем не подкрепленное», — заявил Бостанов «СЭ».

Также Бостанов рассказал о переговорах с Джиганом о возможном поединке.

«С Джиганом ведутся переговоры. Если несколько предложений по бою, сейчас выбираем лучшее. Скорее всего по правилам бокса — 99 процентов», — добавил Бостанов.

Ранее, 14 марта, Вячеслав Дацик опубликовал в своем Instagram пост с афишей боя с Александром Емельяненко.

(Константин Колмаков)

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир