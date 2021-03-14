Азамат Бостанов, менеджер Александра Емельяненко, опроверг информацию о договоренности на бой с Вячеславом Дациком.

«Фейк. Это мой официальный комментарий. Никаких переговоров мы не вели. Афиша — плод воображения Вячеслава Дацика, ничем не подкрепленное», — заявил Бостанов «СЭ».

Также Бостанов рассказал о переговорах с Джиганом о возможном поединке.

«С Джиганом ведутся переговоры. Если несколько предложений по бою, сейчас выбираем лучшее. Скорее всего по правилам бокса — 99 процентов», — добавил Бостанов.

Ранее, 14 марта, Вячеслав Дацик опубликовал в своем Instagram пост с афишей боя с Александром Емельяненко.

(Константин Колмаков)