Менеджер Емельяненко: «Бой с Дациком — фейк. Александр подерется с Джиганом по правилам бокса»
18:49
Азамат Бостанов, менеджер Александра Емельяненко, опроверг информацию о договоренности на бой с Вячеславом Дациком.
«Фейк. Это мой официальный комментарий. Никаких переговоров мы не вели. Афиша — плод воображения Вячеслава Дацика, ничем не подкрепленное», — заявил Бостанов «СЭ».
Также Бостанов рассказал о переговорах с Джиганом о возможном поединке.
«С Джиганом ведутся переговоры. Если несколько предложений по бою, сейчас выбираем лучшее. Скорее всего по правилам бокса — 99 процентов», — добавил Бостанов.
Ранее, 14 марта, Вячеслав Дацик опубликовал в своем Instagram пост с афишей боя с Александром Емельяненко.
(Константин Колмаков)
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