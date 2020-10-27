В Кремле прокомментировали информацию о встрече Путина с Хабибом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Владимир Путин встретится с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

— Действительно, президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнет, и когда ситуация эпидемиологическая успокоится, они обязательно встретятся, — приводит слова Пескова РИА Новости.

В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке турнира UFC 254 за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд — 29-0 в MMA