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В Кремле прокомментировали информацию о встрече Путина с Хабибом

12:41
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Владимир Путин встретится с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

— Действительно, президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнет, и когда ситуация эпидемиологическая успокоится, они обязательно встретятся, — приводит слова Пескова РИА Новости.

В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке турнира UFC 254 за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд — 29-0 в MMA

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201027/nurmagomedov-1581731841.html

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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