В Кремле прокомментировали информацию о встрече Путина с Хабибом
12:41
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Владимир Путин встретится с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
— Действительно, президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнет, и когда ситуация эпидемиологическая успокоится, они обязательно встретятся, — приводит слова Пескова РИА Новости.
В ночь с 24 на 25 октября в титульном поединке турнира UFC 254 за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом одержал победу над 31-летним Гэтжи во втором раунде. После боя Хабиб заявил, что завершает карьеру. Его рекорд — 29-0 в MMA
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