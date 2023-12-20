АСА 168 Гаджидаудов — Туменов: дата турнира и расписание боев главного карда
В воскресенье, 24 декабря, на ЦСКА-Арене в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам АСА 168. В главном событии вечера ММА за пояс в полусреднем весе подерутся чемпион Устармагомед Гаджидаудов и третий номер рейтинга Альберт Туменов. Турнир начнется в 16.25 по московскому времени.
В основном карде зрители также увидят противостояния: Али Багов — Артем Резников, Фаридун Одилов — Михаил Мохнаткин, Алексей Махно — Алексей Шуркевич, Артем Фролов — Гаджимурад Хирамагомедов и другие.
Полный кард АСА 168 и расписание поединков (время начала — мск)
16.25. Азамат Джигкаев — Бай-Али Шаипов
16.45. Виктор Макаренко — Хавьер Басурто
17.05. Леван Макашвили — Ислам Мешев
17.25. Абдул-Карим Бадахши — Анатолий Кондратьев
17.45. Станислав Власенко — Владислав Янковский
18.05. Анис Екубов — Рыскулбек Ибраимов
18.25. Алимардан Абдыкааров — Андерсон Дос Сантос
18.45. Осимхон Рахмонов — Астемир Нагоев
19.05. Глеб Хабибуллин — Маркос Родригес
19.25. Рустам Керимов — Чарльз Энрике
20.30. Алексей Махно — Алексей Шуркевич
21.00. Артем Фролов — Гаджимурад Хирамагомедов
22.00. Фаридун Одилов — Михаил Мохнаткин
22.30. Али Багов — Артем Резников
23.00. Устармагомед Гаджидаудов — Альберт Туменов
Видеотрансляция турнира АСА 168 пройдет в прямом эфире на официальном сайте промоушена и на каналах холдинга «Матч».
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