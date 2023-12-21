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Резников: «Сомневаюсь, что Шлеменко пойдет в ACA, но в дальнейшем будущем вполне возможно бой состоится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Финалист Гран-при АСА в легком весе Артем Резников не исключил возможности поединка с Александром Шлеменко.

«Вообще не пожалел, что ввязался в дискуссию со Шлеменко. Пошел и высказался за друзей. До людей, которые фанатеют как зомбированные, никогда не сможешь донести правду. Кидать вызов ему смысла нет. Я в Гран-при ACA дерусь. Я сомневаюсь, что он пойдет в ACA. Но в дальнейшем будущем вполне возможно», — цитирует MMA.Metaratings.ru Резникова.

15 декабря на турнире RCC 17 Шлеменко одержал победу над Иличем техническим нокаутом в первом раунде.
Источник: https://mma.metaratings.ru/news/reznikov-bez-razbora-zakheityat-esli-chto-to-plokhoe-skazhesh-pro-khabiba-fedora-ili-shlemenko-317261/
Александр Шлеменко
Артем Резников
ММА
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