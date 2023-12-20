Бой Юсуфа Раисова и Андрея Кошкина находится в разработке

Матчмейкеры ACA работают над организацией поединка между российскими бойцами легкой весовой категории Юсуфом Раисовым и Андреем Кошкиным, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Раисов в настоящее время идет на серии из двух побед. В своем последнем поединке, состоявшемся в ноябре 2023 года на турнире ACA 165, он выиграл у Александра Матмуратова единогласным решением судей. На счету 28-летнего Раисова 21 победа и три поражения.

Свой последний бой Кошкин провел против Линкольна Энрике в ноябре 2023 года на турнире ACA 165. Это противостояние завершилось победой россиянина удушающим приемом в первом раунде. В активе 33-летнего Кошкина 23 победы и десять поражений.