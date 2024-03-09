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9 марта, 04:37

Джошуа после победы над Нганну хочет сразиться за титул с Усиком или Фьюри

Евгений Козинов
Корреспондент
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Энтони Джошуа.
Фото Reuters

Бывший двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе из Великобритании Энтони Джошуа после победы над экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну на турнире Knockout Chaos в Саудовской Аравии отметил, что все еще нацелен на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

«В тяжелом весе достаточно одного удара, если бы его получил я, люди бы сказали, что я должен завершить карьеру и что мне конец. Но я имею в виду, что всегда нужно иметь амбиции, чтобы побороться за пояс. Я продолжаю работать день за днем. И кто знает, куда это меня приведет. Пока я здесь, стараюсь получить от бокса как можно больше», — приводит RMC Sport слова Джошуа.

Своему же сопернику Джошуа сказал: «Не бросай бокс, ты следующий Тайсон. Если тебе что-нибудь понадобится, мы поговорим об этом позже».
Энтони Джошуа&nbsp;&mdash; Фрэнсис Нганну. Джошуа нокаутировал Нганну на турнире в Саудовской Аравии
Бокс
Энтони Джошуа
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