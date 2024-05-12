Бадаев: «Бой Шлеменко и Хамитова был лишен спортивного смысла»

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев прокомментировал победу Александра Шлеменко над Куатом Хамитовым на RCC 19.

«Меня спросили о том, ищет ли Александр легкие пути. Почему бы и нет? Почему бы не заработать деньги, избивая легкую оппозицию. Но этот поединок лишен спортивного смысла, медийного вайба не было. Мое высказывание «фрик-бой» придало ему нечто такое, почему это противостояние начали обсуждать. У Шлеменко и Хамитова не было зацепки. Я дал им эту зацепку. То, что они обсуждали меня на пресс-конференции, обсуждали мои слова. Благодаря этому бой был раскручен. Когда RCC начал раскручивать этот поединок? Когда Куат прилетел в Екатеринбург. Но это не притягивало к противостоянию», — сказал Бадаев в интервью Metaratings.

11 мая на турнире RCC 19 Шлеменко одержал победу единогласным решением судей над Хамитовым.